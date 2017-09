Cuphead: gli sviluppatori sperano di aggiungere la co-op online in futuro

Dopo una serie di rinvii e una produzione piuttosto laboriosa,si appresta finalmente alla pubblicazione suquesta settimana. Nel corso di un'intervista concessa a Fandom, sono state svelate alcune novità in cantiere per il platform.

Maja Moldenhauer, producer del gioco, ha dichiarato l'intenzione dello studio di aggiungere la modalità cooperativa online in futuro:

"Chad e Jared [i fratelli ideatori di Cuphead] sono cresciuti giocando ai videogiochi insieme, e quindi si sono detti 'Ok, questo gioco deve essere cooperativo'. Così, mentre al momento il co-op è disponibile solo in locale, abbiamo intenzione di aggiungere anche quello online in futuro."

Giungono nuove informazioni anche dal forum NeoGAF, dove un componente del team di sviluppo - con il nickname Teeth - ha confermato la presenza di un modificatore per l'aberrazione cromatica che potrà essere regolata a piacimento. Cuphead arriverà il 29 settembre su PC Windows 10 e Xbox One.