Cuphead: Guida alle migliori armi e alle abilità più utili

Dopo avervi datoutili per iniziare a giocare, in questa nuova mini-guida divogliamo segnalarvi le armi migliori e le abilità più utili da impiegare nel corso dell'avventura. Vediamole insieme nel dettaglio.

Armi Migliori

In Cuphead esistono diverse tipologie di armi che possono essere acquistate nei negozi presenti nel gioco. Di seguito vi descriviamo quelle migliori, elencando per ognuna le caratteristiche che le contraddistinguono.

Peashooter (EX - Mega Blast)

La vostra arma predefinita copre l'intera lunghezza dello schermo, infliggendo un danno nella media. Si tratta di una bocca da fuoco abbastanza flessibile, in grado di adattarsi a molte situazioni. In teoria potreste completare il gioco utilizzando soltanto il Peashooter, ottenendo una valutazione non inferiore ad "A" in ogni livello, ma questo non dovrebbe impedirvi di sfruttare anche le altre armi per ottenere vantaggi molto utili.

Spread (EX - Eight Way)

Lo Spread è un'ottima soluzione per eliminare i nemici a corto raggio coprendo un angolo piuttosto ampio. Si presenteranno molte situazioni in cui verrete circondati dai nemici durante i boss fight. Proprio per questa evenienza, lo Spread vi verrà in soccorso per abbattere questi nemici nel modo più rapido possibile. L'unica pecca di questa arma è la scarsa portata, visto che vi obbligherà ad ingaggiare gli scontri soltanto dalla distanza ravvicinata.

Chaser (EX - Chaos Orbit)

Se vi interessa semplicemente completare i livelli, senza dare alcun peso al punteggio, il Chaser potrebbe rivelarsi la soluzione migliore. Dal momento che l'arma colpirà automaticamente il nemico più vicino, non dovrete nemmeno preoccuparvi di mirare. Questo vi semplificherà la vita in molti livelli, anche se impiegherete più tempo del previsto: il Chaser ha comunque il difetto di infliggere un danno contenuto, richiedendo qualche colpo in più per uccidere rispetto alle altre armi.

Charge (EX - Radical Barrage)

Probabilmente la migliore arma del gioco, il Charge infligge un danno molto significativo e abbatte i boss più rapidamente degli altri metodi di attacco, ma per renderla davvero efficace dovrete sparare soltanto un colpo alla volta. Si tratta infatti di un'arma a carica, con cui è possibile aumentare l'energia del proiettile tenendo premuto il tasto dello sparo. Una volta presa la mano, però, sarete in grado di procurare danni notevoli in brevi lassi di tempo.

Abilità più utili

Oltre alle armi, i giocatori potranno sfruttare una serie di abilità passive che torneranno utili in diverse situazioni. Ve ne segnaliamo tre in particolare, suggerendovi di procurarvele il prima possibile.

Heart

Se incontrate qualche difficoltà di troppo nel completare i livelli, questa abilità potrebbe fare al caso vostro. Heart vi permette di ricevere un colpo in più senza morire, ma in compenso diminuirà il danno che sarete in grado di infliggere ai nemici. Vale lo stesso ragionamento fatto con l'arma Chaser: se vi porrete l'unico obiettivo di completare gli stage, senza guardare al punteggio e alla rapidità di esecuzione, allora dovreste procurarvelo senza riserve.

P. Sugar

Durante certi boss fight sarà necessario parare alcuni colpi per avere una chance di successo. In quest'ottica P. Sugar potrebbe tornarvi molto utile, visto che eseguirà una parata automatica sul primo oggetto rosa con cui entrerete in contatto. Tuttavia, se padroneggiate a sufficienza il Parry Slap potreste farne anche a meno, spendendo le vostre preziose monete su altri oggetti utili.

Smoke Bomb

Da molti considerata come l'abilità più utile, Smoke Bomb vi permetterà di diventare invincibili durante la breve durata dello scatto, trasformandolo a tutti gli effetti in una sorta di teletrasporto. Con questa abilità attiva, infatti, il vostro personaggio sparirà durante lo scatto, per riapparire subito dopo nel punto di arrivo. Una manovra che tornerà particolarmente utile nelle fasi più avanzate, permettendovi di muovervi attorno ai nemici durante i boss fight e di superare livelli platform in maggiore scioltezza.