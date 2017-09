Buone notizie per gli appassionati die delle sue colonne sonore: la compagnia, in collaborazione con, produrrà un disco in vinile contenente i brani del sottofondo musicale del gioco. Il disco è attualmente preordinabile su Amazon, ed ha un packaging ispirato direttamente agli anni '30.

Per la precisione, è possibile preordinare il disco su Amazon a questo link, al prezzo di 88,79 dollari. Si tratta di un set di 4 LP, con una cover in stile retrò che richiama dettagliatamente il gioco, e che abbiamo riportato in calce alla notizia. La data di uscita del disco in vinile è fissata per il prossimo 29 settembre, ovvero lo stesso giorno in cui avverrà il lancio di Cuphead su Xbox One e PC (tramite Windows Store, Steam, Gog, Humble Store).