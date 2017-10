Cuphead incontra Bloodborne in un'immagine crossover

Se c'è qualcosa checondividono, quelli sono sicuramente i temuti boss di fine livello. Una simpatica immagine crossover intitola BloodCup e realizzata dall'utente Toaru_M on Pixiv, ha fatto sì che i due titoli - l'uno esclusivae l'altro cavallo di battaglia di- si potessero incontrare.

Come potete osservare in cima alla notizia, l'immagine ritrae Cuphead (da cui il gioco prende il nome) intento a combattere il Vicario Amelia, il boss di Cathedral Ward che incontriamo in Bloodborne. Lo stile artistico riprende a piene mani dal run-and-gun di Studio MDHR, fortemente ispirato ai cartoni animati anni '30.

Ricordiamo che Cuphead, già disponibile in formato digitale su PC e Xbox One, potrebbe presto ricevere una pubblicazione in versione retail, come suggerito recentemente dagli stessi sviluppatori del gioco.