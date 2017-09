Dopo anni di sviluppo, Cuphead è ormai vicino al lancio, e per festeggiare l'occasioneha annunciato di aver organizzato un evento in stile anni '30 in quel di Los Angeles, per la precisione nel Meltdown Comics and Collectibles. La data non è ancora nota, ma probabilmente si terrà in prossimità dell'uscita, fissata al 29 settembre.

I festeggiamenti cominceranno alle 19:00 (Pacific Time) e si concluderanno alle 23:00. L'entrata è gratuita, tuttavia i posti sono limitati. I giocatori interessati possono registrarsi presso questo indirizzo. I fortunati partecipanti avranno la possibilità di provare il gioco assieme agli ideatori Chad e Jared Moldenhauer e godersi un rinfresco a tema.