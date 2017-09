Cuphead: nuovo video di gameplay in 4K su Xbox One X

Durante un evento tenuto daa New York, la testata di DualShockers ha avuto l'opportunità di tornare a provare con mano, action-platformer sviluppato dadallo stile grafico ispirato ai cartoni animati anni '30.

Il filmato in questione, che potete visionare in cima alla notizia, è stato catturato su una Xbox one X e permette di dare uno sguardo prima al breve tutorial che ci introduce alle meccaniche base, e poi alla boss fight contro "Botanic Panic".

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Cuphead sarà disponibile su PC e Xbox One il 29 settembre 2017. Ricordiamo che verrà distribuita la colonna sonora del gioco in vinile, e che Microsoft terrà prossimamente un nuovo evento dedicato al gioco a Los Angeles.