Come riportato da SteamSpy, ad oggi sono ben 540.000 le copie diattivate su Steam dal lancio, avvenuto il 29 settembre scorso. Un buon successo per il gioco, che potrebbe già aver superato quota un milione di copie con le unità vendute anche su GOG, Windows Store e Xbox Store.

Nella prima settimana, io gioco ha venduto oltre 320.000 copie solo su Steam, numeri cresciuti molto rapidamente e destinati ad aumentare probabilmente nelle prossime settimane. Gli sviluppatori hanno annunciato recentemente di aver preso in considerazione l'idea di una versione retail di Cuphead, al momento però non ci sono conferme e il gioco è disponibile solamente in formato digitale.