Cuphead: Phil Spencer confessa di non aver ancora completato il gioco

Uno dei vantaggi di essere a capo della divisionedi, è certamente quello di poter giocare ai titoli prima della loro pubblicazione. Così è stato percon, che ha però ammesso di non aver ancora ultimato il platform.

"Credevo di poter battere tutti i boss prima del lancio, e invece no", ha dichiarato Spencer ai microfoni di GameSpot durante il Brazil Game Show.

"Sto viaggiando da quattro settimane di fila, e così non ho avuto molto tempo per giocarci".

Al di là di questo divertente aneddoto, Spencer si è espresso sul successo dello sparatutto dei fratelli Moldenhauer e, nonostante non abbia fornito dati precisi, ha confermato ch Cuphead sta vendendo molto bene sulle piattaforme Microsoft. La popolarità del titolo, d'altronde, è testimoniata dalle oltre 500.000 copie vendute su Steam. Il capo di Xbox ha poi confermato l'esclusività a vita del gioco, aggiungendo che senza gli investimenti di Microsoft avrebbe rischiato di non vedere mai la luce del giorno.

Cuphead è già disponibile in esclusiva console su Xbox One e su PC Windows.