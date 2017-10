Cuphead promosso da Digital Foundry, a confronto le versioni Xbox One e PC

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi tecnica di, con video confronto tra le versioni Xbox One e PC. DF si è concentrata in questo caso non tanto su risoluzione e framerate quanto sul comparto artistico dl gioco.

Cuphead è stato sviluppato inizialmente con XNA Framework e in seguito adattato al motore Unity: Digital Foundry non è riuscito alla risoluzione nativa di partenza ma la testata evidenzia come il gioco appaia tecnicamente identico su Xbox One e PC, entrambe le versioni girano a 60 fps stabili. I caricamenti risultano leggermente più veloci su PC, DF segnala inoltre alcuni problemi con l'edizione scaricata da Windows Store, la quale presenta episodi di stuttering con pause di circa 180ms anche su configurazioni di fascia alta.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Cuphead, ora disponibile su PC e Xbox One. Il team di sviluppo sta pensando anche a una speciale edizione retail, restiamo in attesa di saperne di più a riguardo.