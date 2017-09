Cuphead: scoperto il metodo per sbloccare la modalità in bianco e nero

A poche ore dal lancio del gioco, è stato scoperto il metodo per sbloccare la modalità in bianco e nero di, il titolo diora disponibile in esclusiva Xbox One e PC.

Giungendo nella HUB del terzo mondo di gioco di Cuphead, noterete una tartaruga seduta sulla banchina del porto. Parlando con lei, riceverete una sfida: dimostrare la propria abilità completando tutti e sei gli stage (Forest Follies, Treetop Trouble, Funfair Fever, Funhouse Frazzle, Perilous Piers e Rugged Ridge) senza sparare un singolo colpo ai nemici (il discorso esula, ovviamente, dalle boss fight).

Se riuscirete nell'impresa, sbloccherete la modalità in bianco e nero del gioco, che sicuramente saprà dare un tocco ancora più vintage ad un gioco che già strizza l'occhio ai cartoni anni '30.

Cuphead è ora disponibile su PC e Xbox One. Qui trovate il trailer di lancio, nel mentre vi ricordiamo che Funko ha annunciato una linea di Pop dedicata al gioco.