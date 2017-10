Diversi utenti Reddit e Twitter che stanno giocando a Cuphead su PC hanno segnalato nelle ultime ore di essere incappati in un bug decisamente grave che cancella o corrompe i salvataggi, annullando tutti o parte dei progressi ottenuti.

A quanto pare il problema si verifica su Windows 10 ogni volta che si utilizza ALT+Tab per mettere il titolo in background. La software house ha confermato la presenza del bug, ha consigliato ai giocatori di non usare momentaneamente la suddetta combinazione di tasti e infine ha affermato di essere al lavoro su una patch per correggere l'errore, che arriverà "molto presto". Avete perso anche voi parte dei salvataggi giocando a Cuphead?