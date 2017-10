Cuphead supera le 320.000 copie vendute su PC via Steam

Nemmeno il tempo di festeggiare le 125.000 copie vendute su, chesupera un altro importante traguardo: il run and gun diè stato infatti acquistato più di 300.000 volte sullo store di

Un successo coadiuvato da un'ottima accoglienza anche dalla stampa specializzata, che nella maggioranza dei casi ha premiato Cuphead. Anche la nostra redazione è rimasta impressionata dal solido gameplay e dalle atmosfere anni '30 del platform, e potete scoprire tutti i dettagli guardando la video recensione.

A fronte di questo trionfo, gli sviluppatori hanno espresso la volontà di pubblicare il gioco anche in formato retail. Cuphead è disponibile dal 29 settembre in esclusiva console su Xbox One e PC.