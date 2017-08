La scorsa settimana abbiamo potuto vedere nuove sequenze di gameplay didalla Gamscom di Colonia mentre nelle scorse ore un nuovo video con scene di gioco è stato mostrato durante il GameStop Expo di Las Vegas.

Il filmato dura poco meno di 14 minuti e permette di dare uno sguardo alle fasi platform e alle Boss Rush del gioco. Durante l'evento, gli sviluppatori hanno confermato che al momento il titolo non sarà ottimizzato per Xbox One X, ricordiamo che Cuphead sarà disponibile dal 29 settembre su Xbox One e PC via Steam, Windows Store e GOG.