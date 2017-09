Cuphead torna a mostrarsi in oltre 10 minuti di gameplay

In occasione del Pax West di Seattle,ha mostrato un nuovo video di gameplay dedicato a, in arrivo su PC e Xbox One il 29 settembre prossimo.

Il filmato, che potete trovare in cima alla notizia, permette di dare nuovamente uno sguardo alle fasi di gameplay, ma anche al tutorial del gioco e allo shop in-game.

In aggiunta, trovate in calce una nuova serie di screenshot, con cui poter apprezzare il particolare stile grafico del gioco, chiaramente ispirato ai cartoni animati degli anni '30. Gli sviluppatori di Studio MDHR hanno dichiarato di aver talvolta utilizzato più di 8 livelli di scene dipinte ad acquerello per poter catturare il giusto effetto di parallasse e dare un senso di profondità all'immagine. Ricordiamo inoltre che tutto è disegnato a mano in Cuphead, ed in totale il gioco include più di 120.000 frame di animazioni.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Cuphead è atteso su PC e Xbox One il 29 settembre.