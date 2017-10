sembra aver riscosso un buon successo di pubblico, oltre che il plauso della critica: secondo quanto riportato da SteamSpy, il gioco avrebbe venduto 125.000 copie su Steam nei primi due giorni di disponibilità sul mercato.

Numeri importanti, che hanno permesso a Cuphead di rivaleggiare con titoli come Total War Warhammer 2 e Divinity Original Sin 2 nella classifica vendite di Steam. Un successo destinato probabilmente a crescere ulteriormente nei prossimi giorni, ricordiamo che il gioco è ora disponibile su PC (Steam, GOG, Windows Store) e Xbox One. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Cuphead, buona lettura!