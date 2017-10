Unendo una cornice tecnica magistrale ad un gameplay ottimamente elaborato,si presenta come uno sparatutto run and gun dallo stile retrò, che ricorda nel concept le vecchie produzioni per console a 8 e 16-bit come Gunstar Heroes, Mega Man e Contra.

Cuphead stupisce non solo per il gameplay ancorato al passato ma più attuale che mai, ma anche per uno stile grafico vivace e coloratissimo, ispirato ai vecchi cartoon degli anni '30, un tripudio di stile e colori che colpisce sin dal primo impatto. Sorpresa: Cuphead è giocabile anche in bianco e nero...

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Cuphead ricordandovi che il gioco è ora disponibile su Xbox One e PC.