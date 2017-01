ha annunciato cheè ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo, sviluppato da, si presenta come un platform arcade a scorrimento bidimensionale, fortemente ispirato alla serie Ghosts 'n Goblin di Capcom.

In Cursed Castilla EX saremo chiamati a difendere il Regno ed eliminare la minaccia portata dai demoni e da creature ispirate ai mondi medievali e ai romanzi cavallereschi facenti parte della cultura spagnola ed europea. Il gioco è una versione estesa di Maldita Castilla, creato originariamente da Locomalito.

Cursed Castilla EX è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.