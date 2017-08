Curve Digital porterà The Flame in the Flood e Human: Fall Flat su Switch

Con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Twitter, il publisherha annunciato cheverranno pubblicato anche su. Si rimane in attesa di ulteriori dettagli su date di rilascio e prezzo.

Human: Fall Flat ha debuttato su PC nel 2016, per poi arrivare anche su Playstation 4 e Xbox One: si tratta di un particolare puzzle game basato sulla fisica, in cui bisogna interagire con gli oggetti presenti nello scenario. Per quanto riguarda la data di lancio su Switch, verranno svelati ulteriori dettagli nel corso dei prossimi mesi.

The Flame in the Flood, uscito in origine su PC l'anno scorso e arrivato in seguito su Playstation 4, si presenta invece come un originale survival game caratterizzato da elementi roguelike, ambientato in una America post-società. In questo caso abbiamo una finestra di lancio: il titolo arriverà sulla console Nintendo questo Ottobre.

Nessun dettaglio sui prezzi dei due giochi, ma possiamo aspettarci un costo molto simile alle versioni Steam (entrambi i titoli sono prezzati 14,99 euro).