Cyan: vogliamo lanciare Obduction su più piattaforme possibili

In una recente intervista ai microfoni di, Ryan Warzecha, Producer di, ha parlato del lavoro svolto sulla versione Playstation 4 e di un eventuale arrivo su altre console come Xbox One e Switch.

"L'edizione PS4 girerà a dettagli piuttosto alti, fortunatamente non abbiamo dovuto compiere grossi sacrifici al fine di far funzionare bene il gioco. È una grande console che può soddisfare la maggior parte delle nostre esigenze. Siamo stati un po' più attenti sull'utilizzo della memoria, ma ciò non dovrebbe influenzare il gameplay. [...] Siamo interessati a lanciare Obduction su più piattaforme possibili usando le risorse di cui disponiamo". Ricordiamo che Obduction è già disponibile su PC, mentre arriverà domani su PS4 e PS VR.