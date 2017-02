Cyber Danganronpa VR arriverà presto in Europa?

Cyber Danganronpa VR The Class Trial per PlayStation 4 è comparso nel database del, ente che si occupa di classificare i videogiochi in vendita nel nostro continente, cosa che farebbe pensare all'imminete arrivo del gioco in Europa.

Cyber Danganronpa VR The Class Trial è una breve esperienza in realtà virtuale della durata di dieci minuti, ambientata nell'universo narrativo di Danganronpa. La tech demo è stata lanciata in Giappone lo scorso 13 ottobre come titolo di lancio di PlayStation VR scaricabile gratis dagli utenti PlayStation Plus, restiamo in attesa di scoprire i piani di distribuzione per il mercato europeo.