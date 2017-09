Cyberpunk 2077 in fase di 'sviluppo intensivo'; ci lavorano più di 300 persone

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti,, casa di sviluppo autrice della serie di, è tornata fugacemente a parlare dell'atteso, titolo celato ancora da una coltre misteriosa.

Pur non rivelando nulla sul gioco in sé, la compagnia ha dichiarato che il titolo si trova attualmente in una fase "intensiva di sviluppo", e che più di 300 sviluppatori stanno attualmente riversando i propri sforzi nella sua realizzazione.

"Ci sarà un momento in cui il team di sviluppo potrà svelare ciò che è riuscito a raggiungere", ha spiegato Adam Kiciński, presidente e CEO della compagnia.

Cyberpunk 2077 è il progetto che sta richiedendo il maggior quantitativo di risorse nella storia di CD Projekt, sia in qualità di investimento monetario e tecnologico, sia in termini di forza lavoro. Nel mentre la maggior parte dello studio è quindi concentrata sull'ambizioso titolo a tema Sci-Fi, ci viene rivelato che un ulteriore centinaio di sviluppatori è invece impegnato sul franchise di The Witcher (Gwent e supporto a PS4 Pro e Xbox One X per The Witcher 3).



Gli investimenti di CD Projekt sono aumentati su base annua del 56% per la realizzazione di Cyberpunk e Gwent: The Witcher Card Game, ma, come vi abbiamo segnalato nelle scorse ore e come dimostrano le tabelle che trovate in calce, questo non ha impedito alla compagnia di continuare ad accrescere di pari passo i suoi guadagni finanziari.