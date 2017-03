Nel corso dell'ultima riunione per annunciare i risultati finanziari del 2016,ha confermato che lo sviluppo diprocede bene, anche se ci vorrà ancora parecchio tempo prima di vedere il gioco sugli scaffali dei negozi.

Lo studio ha messo in chiaro che non ci saranno novità sul gioco nel corso dell'anno. nel 2017 CD Projekt RED si concentrerà su Gwent: The Witcher Card Game, non è ancora arrivato il momento per il reveal ufficiale dell'attesissimo Cyberpunk 2077.

Chi si aspettava di vedere un trailer all'E3 di Los Angeles o alla Gamescom di Colonia resterà inevitabilmente deluso ma sembra che dovremo attendere ancora qualche tempo prima di avere altri dettagli sul gioco.