D.I.C.E Awards 2017: Uncharted 4 conquista il maggior numero delle candidature

The Academy of Interactive Arts & Sciences ha annunciato oggi la lista delle candidature per la ventesima edizione dei D.I.C.E Awards. Tra tutti giochi, èa spiccare su tutti, avendo conquistato 10 nomination totali, inclusa quella di Gioco dell'Anno.

Fra gli altri giochi che hanno ricevuto maggiori candidature troviamo Inside (9), Battlefield 1 (8), The Last Guardian (7), Firewatch (6), Overwatch (6), e Titanfall 2 (4). Di seguito, vi proponiamo le liste parziali delle categorie e relativi giochi nominati. Per consultare gli elenchi nella loro interezza, potete seguire questo indirizzo.

Gioco dell'Anno

Battlefield 1

Inside

Overwatch

Pokemon Go

Uncharted 4: A Thief's End

Miglior Game Direction

1979 Revolution: Black Friday

Battlefield 1

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

D.I.C.E. Sprite Award

1979 Revolution: Black Friday

Firewatch

Inside

Superhot

That Dragon, Cancer

Gioco d'Avventura dell'Anno

Firewatch

Inside

King's Quest: The Complete Collection

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

Gioco Action dell'Anno

Battlefield 1

Doom

Gears of War 4

Overwatch

Titanfall 2

Gioco Mobile dell'Anno

Clash Royale

Crashlands

Gardenscapes - New Acres

Pokemon Go

Reigns

Tutti i vincitori dei D.I.C.E Awards 2017 verranno annunciati giovedì 23 febbraio durante uno speciale evento di premiazione che si terrà a Las Vegas che sarà possibile seguire in streaming. Durante lo show, sarà inoltre premiato Todd Howard di Bethesda: il director, autore di alcuni celebri episodi delle serie di Fallout e The Elder Scrolls, è infatti la new entry nella Hall of Fame dell' Academy of Interactive Arts & Sciences.