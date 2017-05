D.Va di Overwatch debutta nel roster di Heroes of the Storm

ha annunciato cheè ora disponibile nel roster di. In apertura trovate il trailer introduttivo del personaggio mentre di seguito tutti i dettagli sulle abilità di

Questo il profilo di D.Va riportato su Battle.net: "Quando aveva soltanto 16 anni, Hana Song, conosciuta come D.VA, era già considerata una star internazionale con alle spalle innumerevoli imprese nella scena gaming professionistica. Grazie ai suoi straordinari riflessi e abilità, riuscì a vincere ogni singola competizione a cui partecipò nei successivi tre anni. All'età di 19 anni, D.VA venne a sapere che la Mobile Exo-Force of the Korean Army (MEKA) stava reclutando abili giocatori da utilizzare come piloti per combattere la crescente presenza Omnic che stava minacciando la Terra. Ovviamente, la natura competitiva di D.VA la portò a vedere tutto questo come un'opportunità per migliorare la propria carriera. Senza alcuna paura o esitazione, decise di barattare le emozioni della scena competitiva con una licenza da pilota di mech corazzati. Lì, come membro della MEKA, aveva finalmente l'occasione di mettere alla prova i suoi riflessi in uno scenario di combattimento reale, anziché digitale. Non volendo sfigurare di fronte ai suoi compagni di Overwatch, D.VA ha deciso di entrare nel Nexus, ed è pronta a lasciare il segno anche in questo mondo. Come guerriero a distanza che attacca i suoi nemici dall'interno del suo esoscheletro bipede e corazzato, è particolarmente abile nel disturbare gli avversari e a fornire ampia copertura a tutti i suoi alleati in combattimento."

Queste invece le abilità di D.Va:

NOS - Fornisce al MEKA di D.VA più spinta all'attivazione dei reattori, aumentando la velocità del mezzo per tutta la durata del volo. Utile per iniziare gli scontri e permetterle di fuggire da situazioni pericolose.

- Fornisce al MEKA di D.VA più spinta all'attivazione dei reattori, aumentando la velocità del mezzo per tutta la durata del volo. Utile per iniziare gli scontri e permetterle di fuggire da situazioni pericolose. Impenetrabilità - Il vettore di acquisizione del bersaglio della Matrice Difensiva viene prolungato, permettendo di assorbire danni per una maggiore quantità di tempo. Eccellente per offrire agli alleati copertura difensiva prolungata in una posizione specifica, dal momento che la Matrice Difensiva non può essere spostata mentre è attiva.

- Il vettore di acquisizione del bersaglio della Matrice Difensiva viene prolungato, permettendo di assorbire danni per una maggiore quantità di tempo. Eccellente per offrire agli alleati copertura difensiva prolungata in una posizione specifica, dal momento che la Matrice Difensiva non può essere spostata mentre è attiva. Opzione Nucleare - Aumenta i danni inflitti dall'abilità Autodistruzione del MEKA, ma incrementa il tempo di detonazione. Gli avversari colpiti dall'esplosione subiranno danni maggiori, ma avranno più tempo per mettersi in salvo.

Cosa ne pensate di questo nuovo personaggio del roster di Heroes of the Storm?