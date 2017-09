Il publisher giapponeseha annunciato la sua line-up per il, evento in programma dal 21 al 24 settembre. La compagnia porterà alla fiera quattro titoli, tutti disponibili in esclusiva su PlayStation 4.

Tra i giochi D3 presenti al TGS 2017 troviamo Bullet Girls Phantasia, Earth Defense Force 4.1 Wing Diver The Shooter, Earth Defense Force 5 e Happy Manager, tutti i titoli citati potranno essere provati on stage, inoltre saranno diffusi nuovi trailer. La società ha annunciato inoltre una serie di livestream in programam su Niconico dal 21 al 24 settembre, i contenuti delle trasmissioni non sono ancora noti.