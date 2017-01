Da Final Fantasy a Street Fighter: gli anniversari più importanti del 2017

Il 2017 è un anno particolarmente ricco di anniversari: serie comefesteggiano il trentesimo compleanno mentre per franchise comericorre il decimo anniversario.

Di seguito, l'elenco delle ricorrenze più importanti del 2017, molte delle quali verranno sicuramente festeggiate in maniera adeguata dai publisher. Square-Enix svelerà i piani per le celebrazioni del trentesimo anniversario di Final Fantasy a fine mese e anche Capcom sembra avere qualcosa in serbo per i fan di Street Fighter.

Decimo Anniversario

Assassin's Creed

Call of Duty 4 Modern Warfare

Dynasty Warriors Gundam

Etrian Odyssey

Odin Sphere

Uncharted Drake's Fortune

The World Ends with You

Quindicesimo Anniversario

Disaster Report

Final Fantasy XI

Higurashi When They Cry

Kingdom Hearts

Xenosaga Episode I

Ventesimo Anniversario

Atelier Marie The Alchemist of Salburg

Armored Core

Bushido Blade

Einhander

Final Fantasy VII

Final Fantasy Tactics

Gran Turismo

Grandia

GoldenEye 007

SaGa Frontier

Tobal 2

Venticinquesimo Anniversario

Kirby's Dreamland

Shin Megami Tensei

Trentesimo Anniversario

After Burner

Final Fantasy

Mega Man

Metal Gear

Phantasy Star

PC Engine

R-Type

Street Fighter

Ys I: Ancient Ys Vanished

Da segnalare anche il trentesimo anniversario di After Burner, Phantasy Star, R-Type e del PC-Engine, mentre Kirby's Dream Land e Shin Megami Tensei festeggiano il venticinquesimo compleanno.