Da Final Fantasy XV ad Uncharted 4: i videogiochi (ri)scoprono l'Italia

è ancora oggi forse il più famoso videogioco ambientato in Italia ma non certo l'unico. Negli ultimi anni tanti sviluppatori sembrano essersi ispirati alle bellezze del nostro paese per realizzare i propri titoli, come evidenziato anche in un recente articolo pubblicato sul sito di IVIPRO ).

Tra gli esempi più recenti ricordiamo ad esempio Uncharted 4 Fine di un Ladro, che vede Nathan e suo fratello Sam approdare sulla costiera amalfitana, sebbene Naughty Dog non abbia mai citato direttamente l'esatta posizione della location, non c'è voluto molto prima di capire che la sequenza in questione è ambientata nei pressi del Golfo di Salerno.

Un caso ancora più recente è quello di Final Fantasy XV, dove troviamo la città di Altissia, denominata "La Città sull'Acqua" e chiaramente ispirata a Venezia. Ponti, canali, strutture architettoniche, senza dimenticare le gondole come mezzi di trasporto, guidate da personaggi che ricalcano in tutto e per tutto i tradizionali gondolieri veneziani. Altro titolo da citare è Bayonetta 2, per realizzare la città di Noatun il team di Platinum Games ha visitato città come Firenze, Venezia e Santa Margherita Ligure. Anche il team di The Coalition ha effettuato vari sopralluoghi nel nostro paese per realizzare edifici e strutture di Gears of War 4: dalle Dolomiti a Palmanova (provincia di Udine), passando anche per Torino (Forte di Fenestrelle). Sempre restando in casa Microsoft, anche il meno recente Forza Horizon 2 propone tracciati ispirati alle ambientazioni della Costa Ligure, con scenari di fantasia (Montellino, San Giovanni e Castelletto) che rimandano a località tipiche della regione, non a caso lo spot del gioco "Leave Your Limits" (visibile in calce alla notizia) è stato girato tra Finale Ligure e Novi, come ricorda IVIPRO.

Quanto detto però non vale solamente per i grandi blockbuster americani e giapponesi, negli ultimi anni anche gli sviluppatori indipendenti italiano hanno prodotto titoli fortemente legati alle nostre tradizioni, alla cultura e alle location del Bel paese. Tra i tanti possiamo citare The Great Palermo del team We Are Müesli, The Town of Light (ambientato nell'ex manicomio di Volterra) e Wheels of Aurelia, avventura ambientata proprio sulla via Aurelia. Per una rassegna completa e dettagliata vi rimandiamo all'articolo pubblicato sul sito di IVIPRO, progetto ideato da Andrea Dresseno con l'obiettivo di valorizzare location, monumenti, storie, personaggi e luoghi d'interesse del nostro paese nel mondo dei videogiochi, in maniera simile a quanto già accade nel mondo del cinema.