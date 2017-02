Da GameStop le scorte di Nintendo Switch saranno limitate al lancio

Poco più di una settimana ci separa dal debutto dell’attesissima Nintendo Switch, e in caso non fosse stato effettuato il preordine, nella nota catena GameStop potrebbe risultare difficile ottenere la nuova console. L’azienda ha infatti comunicato che avrà a disposizione una quantità limitata di Switch non prenotate.

Tramite un comunicato stampa, GameStop ha annunciato che i clienti che si recheranno presso un punto vendita il 3 marzo, giornata nella quale verrà lanciata Nintendo Switch, potrebbero non riuscire ad ottenere la nuova ibrida della casa di Kyoto a causa di una “disponibilità limitata”. Per quanto riguarda il territorio nordamericano, il retailer incoraggia i potenziali acquirenti a partecipare all’evento speciale di mezzanotte per avere maggiori possibilità.

Anche il Senior Director Merchandising della compagnia, Eric Bright, si è recentemente espresso sullo stato dei preordini di Nintendo Switch per GameStop USA. La console sarà disponibile il 3 marzo al prezzo di 329.99€.