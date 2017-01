Da Nioh a Gran Turismo Sport: un video mostra i giochi PS4 più attesi del 2017

Il 2017 è appena iniziato e per l'occasione Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un video che mostra i titoli per PlayStation 4 più attesi dell'anno. Da, passando per, solamente per citarne alcuni.

Prima di lasciarvi alla visione del filmato che trovate in apertura, vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate l'articolo dedicato ai giochi per PS4 più attesi del 2017, una panoramica completa sulle esclusive e i titoli multipiattaforma in arrivo sulla console Sony durante l'anno appena iniziato.