Dagli autori di Breaking Bad, arriva la serie TV di Grand Theft Auto

Gli autori dihanno annunciato una nuova serie TV prodotta in collaborazione con il canale AMC e basata su. La popolarissima serie digodrà di una trasposizione televisiva in onda il prossimo autunno.

Per il momento non ci sono molti altri dettagli, i produttori hanno però confermato che l'attore e doppiatore canadese Steven Ogg interpreterà il ruolo di Trevor, uno dei protagonisti di Grand Theft Auto V. Difficilmente ne sapremo di più a breve, considerando che, come avrete intuito, si tratta semplicemente di un pesce d'aprile organizzato da IGN.com...