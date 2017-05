Dan Ayoub lascia 343 Industries per lavorare alla Mixed Reality di Microsoft

, responsabile di 343 Industries, ha lasciato lo studio per unirsi al teamdi Microsoft. Ayoub lavorava in 343 dal 2009 ed ha supervisionato la produzione di

343 Industries ha voluto ringraziare Ayoub con un breve comunicato: "Dan continuerà a rimanere nella grande famiglia Microsoft e il suo ufficio non sarà troppo lontano dal nostro, ma la sua presenza ci mancherà. Con il suo impegno, ha contribuito a rendere Halo uno dei franchise più amati dell'ultima decade. Halo Wars 2 è in ottime mani e ci sono interessanti novità in arrivo."

L'ex responsabile di 343 si occuperà ora di supervisionare i progetti del Mixed Reality Team di Microsoft, i cui primi progetti verranno svelati al prossimo E3, come confermato da Phil Spencer durante l'ultima riunione con gli azionisti per illustrare i risultati finanziari della compagnia.