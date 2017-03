Danganronpa 1-2 Reload: pubblicato il trailer di lancio della raccolta

hanno pubblicato il trailer di lancio di, raccolta che include le riedizioni per PlayStation 4 di

La collection è disponibile da oggi in Nord America e arriverà in Europa venerdì 17 marzo. I due giochi inclusi verranno proposti in una versione tecnicamente aggiornata per sfruttare le potenzialità di PS4 mentre non ci saranno contenuti extra di alcun tipo rispetto alle edizioni di Danganronpa Trigger Happy Havoc e Danganronpa 2 Goodbye Despair già pubblicate su PlayStation Vita.