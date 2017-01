Danganronpa Another Episode: svelata la data di uscita per PS4

ha confermato che la versionediuscirà in Europa il 23 Giugno 2017, affiacondosi alla versione Playstation Vita già pubblicata nel 2015.

Rilasciato originariamente per Playstation Vita, la versione Playstation 4 di Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls si presenta come un port rimasterizzato in alta definizione. Nis America ha anche annunciato una collector's edition retail, disponibile esclusivamente sullo store online di NISA al prezzo di 54.99€: questa edizione include una copia del gioco, una confezione steelbook in metallo, un CD con 15 tracce tratte dalla colonna sonora e un artbook di 32 pagine. A fondo pagina vi abbiamo riportato uno screenshot della versione Playstation 4 del gioco.