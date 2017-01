Danganronpa V3: la funzione Share verrà disabilitata per gran parte del gioco

ha deciso di limitare le funzionalità Share di Playstation 4 per, impedendo i livestream e la registrazione di video gameplay dal secondo capitolo in poi dell'avventura, in modo da ridurre la diffusione degli spoiler.

Il Prologo e il Capitolo 1 di Daganronpa V3 non metteranno nessun limite alle funzionalità Share di Playstation 4, ma dal secondo capitolo in poi non sarà possibile registrare video di gameplay o mostrare la propria partita in diretta streaming. Gli sviluppatori vogliono ridurre al minimo la diffusione di potenziali spoiler sulla trama, eventualità che potrebbe rovinare l'esperienza di gioco agli altri utenti. Ricordiamo che Danganronpa V3 verrà pubblicato in occidente nel corso del 2017.