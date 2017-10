ha pubblicato un nuovo trailer dicon i riconoscimenti della stampa internazionale. Ricordiamo che la nuova avventura diè attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation Vita.

Il trailer, riportato in cima alla notizia, testimonia l'ottima accoglienza riservata dalla critica a Danganronpa V3 Killing Armony, il nuovo capitolo della serie targata Spike Chunsoft. Per saperne di più sul gioco e per conoscere anche il parere di Everyeye, sulle nostre pagine potete leggere la Recensione di Danganronpa V3 Killing Armony.

