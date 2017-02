Danganronpa V3 Killing Harmony arriva a settembre in Europa

ha annunciato chearriverà in Occidente a settembre: più precisamente, il gioco verrà lanciato in Nord America il 26 settembre e sarà pubblicato in Europa il 29 dello stesso mese.

Danganronpa V3 Killing Harmony sarà disponibile nei formati PlayStation 4 e Vita con doppio audio inglese e giapponese e sottotitoli in inglese e francese. Il publisher ha inoltre aperto i preordini per la Limited Edition che includerà una copia del gioco, CD con la colonna sonora, artbook con copertina rigida, cappello, zaino e cuffie, il tutto racchiuso in una speciale confezione Premium.