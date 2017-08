Danganronpa V3 Killing Harmony: demo europea disponibile su PC, PS4 e PS Vita

ha da poco reso disponibile per il download la demo occidentale di, nuovo capitolo della serie di visual novel in arrivo su PC, PlayStation 4 e PlayStation Vita.

La demo, disponibile per il download gratuito su Steam e sul PlayStation Store, offre la possibilità di provare una piccola porzione del gioco grazie alla quale potete prendere familiarità con meccaniche di gioco e personaggi. Per l'occasione, NIS America ha pubblicato un trailer apposito che potete visionare in cima alla notizia.

Ricordiamo che Danganronpa V3: Killing Harmony sarà disponibile in Europa su PC a partire dal 26 settembre, ed arriverà su PS4 e PS Vita a pochi giorni di distanza, il 29 settembre.