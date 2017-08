ha pubblicato un nuovo trailer di, primo video della seriededicata alla presentazione dei vari personaggi che incontreremo nel corso dell'avventura.

Nello specifico, il video si concentra su Ryoma Hoshi, Kaito Momota, Himiko Yumeno, Angie Yonaga e Monodam, personaggi dei quali potremo scoprire le principali caratteristiche nel trailer pubblicato in apertura della notizia. Danganronpa V3 Killing Harmony è atteso in Europa su PlayStation 4 e PC per il 29 settembre, una Collector's Edition a tiratura limitata sarà disponibile esclusivamente sul sito di NIS America.