Danny Garfield (autore di The Metronomicon) si esprime su PS4 Pro e Xbox Scorpio

è uno sviluppatore indipendente attualmente al lavoro su: il responsabile del team Puuba è stato recentemente contattato da GamingBolt per esprimere il suo parere riguardo la differenza tra le specifiche tecniche di

Queste le parole di Danny Garfield: "Onestamente, non penso che la differenza tra le qualità di PS4 Pro e Scorpio faccia una concreta differenza. All'atto pratico, sono pochi gli utenti che si interessano di questi aspetti. Molti si accontentano di acquistare una console che sia bella da vedere, funzionale e semplice da utilizzare, dettagli su framerate e risoluzione sono molto discussi tra gli appassionati ma non toccano i casual gamer e spesso neanche gli hardcore gamer, i quali vogliono solo giocare senza preoccuparsi troppo degli aspetti tecnici. In futuro, in ogni caso, penso che i tradizionali cicli di console diventeranno sempre più brevi, è l'unico modo per non restare troppo indietro rispetto alle potenzialità dei moderni PC..."

Cosa ne pensate di questa dichiarazione? Siete d'accordo con le parole di Garfield?