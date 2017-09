Dark Horse annuncia l'artbook The Art of Metal Gear Solid I-IV

ha annunciato l'arrivo di un nuovo artbook dedicato alla serie di Hideo Kojima, intitolato. Il volume è ora disponibile per il preordine in Nord America al prezzo di 79.99 dollari, uscita prevista per l'8 maggio 2018.

The Art of Metal Gear Solid I-IV sarà composto da circa 800 pagine con immagini, artwork e concept art di Yoji Shinkawa, tratti da titoli come Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots e Metal Gear Solid Peace Walker.

Un volume di pregio pensato per i fan della serie Metal Gear, restiamo in attesa di eventuali notizie riguardo l'arrivo in Europa di The Art of Metal Gear Solid I-IV.