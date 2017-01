Dark Souls 3: a breve novità sul secondo DLC?

Dopo, i fan dei lavori dirimangono in attesa del reveal del secondo DLC diche andrà a completare questo terzo capitolo della saga RPG. Al momento non disponiamo di dettagli ufficiali sulla prossima espansione, ma presto i giocatori ansiosi di conoscere nuove informazioni potrebbero essere accontentati.

Secondo un rumor riportato da SegmentNext, Bandai Namco terrà a breve un evento di presentazione del secondo DLC di Dark Souls 3 e, a corroborare questa supposizione, gli YouTuber MrIwont4get e FightinCowboy, conosciuti sul web per i loro lavori legati alla saga di From Software, sono stati invitati ad un misterioso evento non meglio specificato. Se il rumor dovesse rivelarsi fondato, potrebbe allora giungere a breve il reveal di questa seconda espansione che, secondo varie speculazioni, dovrebbe svolgersi a Londor, la terra dei vacui. Tuttavia, consigliamo di prendere la notizia con la dovuta cautela, in attesa che siano le parti ufficiali a pronunciarsi sulla questione.

In attesa di aggiornamenti, ricordiamo che Dark Souls 3 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.