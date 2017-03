Dark Souls 3 (Patch 1.11) : Digital Foundry analizza le prestazioni su PS4 Pro

Con l'ultima patch 1.11 diha aggiunto il supporto aper il gioco, con l'obiettivo di sbloccare il frame rate sulla nuova console Sony. L'aggiornamento avrà dato i suoi frutti? La nuova analisi tecnica diprova a darci una risposta.

Come potete notare nel video riportato in calce alla notizia, la nuova patch di Dark Souls 3 ha migliorato le prestazioni del gioco su Playstation 4 Pro, anche se il frame rate non riesce a raggiungere i 60 FPS stabili, "ballando" costantemente tra i 40 e i 60 fotogrammi al secondo. In ogni caso si tratta di un salto di qualità rispetto alla versione liscia per PS4. Vi ricordiamo che il 28 Marzo uscirà la nuova espansione The Ringed City (di cui vi proponiamo la nostra Videoanteprima).

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.