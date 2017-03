Dark Souls 3: disponibile la nuova patch che sblocca il framerate su PS4 Pro

ha pubblicato oggi la patch 1.11 di, un corposo aggiornamento che risolve numerosi bug e problemi tecnici minori, preparando il gioco all'arrivo del DLC, atteso per la prossima settimana.

La patch, inoltre, sblocca anche il framerate su PlayStation 4 Pro (tra i 40 e 60 fps anzichè 30 fps), risolvendo i problemi di frame pacing che hanno afflitto il gioco sulla nuova console Sony. L'aggiornamento 1.11 pesa circa 2 GB ed è già disponibile per il download, From Software ha inoltre già annunciato che la patch 1.12 arriverà la prossima settimana, in contemporanea con il DLC The Ringed City.