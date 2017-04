Dark Souls 3: disponibile la patch 1.32 su PC e console

ha da poco rilasciato la patch 1.32 disu PlayStation 4, Xbox One e PC. Si tratta di un aggiornamento di bilanciamento, con cui gli sviluppatori hanno modificato la potenza d'attacco di armi e nemici.

In primo luogo, è stato ridotto il danno procurato dai raggi degli Angeli presenti nel DLC The Ringed City, ed è stata introdotta la possibilità di utilizzare la magia "Hidden Body" per non farsi notare affatto da questi temuti nemici.

In aggiunta, sono state rese più efficaci le infusioni grezze, semplici, magiche, di fuoco, oscure, divine, elettriche, e del caos. E' stato invece diminuito il danno dello Spadone dell'Esule, e il bonus derivante dall'infusione pesante sulle armi leggere. Per tutte le ulteriori informazioni, vi rimandiamo al changelog completo dell'update 1.32.

Dark Souls 3 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Da pochi giorni è stata pubblicata la seconda ed ultima espansione del titolo, The Ringed City.