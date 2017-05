Dark Souls 3: disponibile per il download la patch 1.14

ha da poco annunciato che la patch 1.14 diè ora disponibile per il download. Si tratta di un aggiornamento minore, volto a bilanciare le statistiche di alcune armi e a correggere bug e imperfezioni.

Fra le novità di maggior rilievo, troviamo la correzione di un bug per cui il primo falò del DLC The Ringed City risultava inaccessibile; e la rettifica di un glitch che impossibilitava la prosecuzione del giocatore dopo l'incontro con uno dei Saggi di Cristallo. Altri cambiamenti riguardano il bilanciamento di gameplay, e come al solito andranno ad incidere maggiormente sugli incontri PvP dei giocatori. Potete consultare l'intero changelog seguendo questo collegamento.

Dark Souls 3 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Con The Ringed City, si è momentaneamente conclusa la saga ideata da Hidetaka Miyazaki. In questi giorni, intanto, si parla di un possibile reveal di Bloodborne 2 all'E3 2017.