Dark Souls 3: come accedere al DLC The Ringed City

È finalmente disponibile il secondo ed ultimo DLC di, intitolato. Questa espansione, destinata a chiudere il cerchio narrativo della saga, offrirà ai giocatori sfide ancora più ardue, nuovi luoghi da visitare e nemici temibili da affrontare. Ma qual è il procedimento per accedere ai contenuti?

Questa volta, per avere accesso al DLC ci saranno due modi: possiamo raggiungere la Fornace della Prima Fiamma (luogo nel quale abbiamo combattuto il boss finale del gioco) e interagire con un nuovo Falò a pochi passi da noi, che ci trasporterà nella prima location di The Ringed City, oppure attraverso l'arena dove abbiamo combattuto Sorella Friede nel DLC Ashes of Ariandel. Anche in questo caso, a pochi passi da noi noteremo un nuovo Falò, necessario per accedere ai contenuti dell'espansione.



In calce alla notizia potete trovare riportato un filmato che mostra entrambi i procedimenti. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che The Ringed City è attualmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One per tutti i possessori di Dark Souls 3.