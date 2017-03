Dark Souls 3: ecco come trovare il boss segreto di The Ringed City (Spoiler)

La serie dici ha abituato, in questi anni, ai suoi molteplici segreti e misteri, come le pareti illusorie, le scorciatoie, i passaggi nascosti, e, seconda e ultima espansione di, non è da meno. In questa guida, vi spiegheremo come trovare il boss segreto del DLC, ma attenzione, contiene spoiler sulla trama del gioco.

Di seguito, troverete un video e delle indicazioni per raggiungere e affrontare questa potente creatura, ma siate cauti, perché non sarà una battaglia molto semplice. Per prima cosa, bisognerà procedere nel DLC fino a raggiungere il falò "Ringed Inner Wall", e poco più distante, accettare la richiesta di un NPC che ci chiederà di uccidere un drago.



Il procedimento non è molto lungo, ma può risultare complesso senza un supporto visivo, dunque vi invitiamo a seguire il filmato riportato in cima alla notizia per risolvere un piccolo enigma che ritroverete sul vostro cammino, prima di poter scendere negli abissi e affrontare la creatura.