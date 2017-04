Dark Souls 3: in arrivo la patch 1.13 che introduce una nuova arena PvP

Dopo il lancio dell' aggiornamento 1.32 dedicato al bilanciamento del DLCsi appresta a pubblicare la patch 1.13 di, incentrata sulla modalità PvP.

Il nuovo update include alcuni bug fix e introduce un nuovo sistema di matchmaking e l'arena PvP Round Plaza, che potete osservare nelle immagini in calce alla news: come suggerisce il nome, si tratta di un piazzale di forma circolare senza ostacoli ambientali. La patch 1.13 sarà disponibile per il download a partire dal 12 aprile su PC e Playstation 4, mentre gli utenti Xbox One dovranno attendere fino al 14. Per ulteriori informazioni e dettagli a riguardo, rimandiamo al changelog completo.