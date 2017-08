Dark Souls 3 è la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store

è la nuova offerta della settimana sul: da oggi e fino al prossimo 31 agosto sarà possibile acquistare il gioco al prezzo di 19,99 euro anzichè 49,99 euro, con uno sconto pari al 60% sul prezzo di listino.

La promozione è valida per tutti gli iscritti al PlayStation Network, mentre non sono previsti sconti aggiuntivi per gli abbonati PlayStation Plus. Fino al 31 agosto sarà possibile acquistare sia la versione Standard di Dark Souls 3 al prezzo di 19,99 euro (anziché 49,99) che la Deluxe Edition al prezzo di 29,99 euro (anziché 69,99). In alternativa, se sie già in possesso della versione base del gioco, potete acquistare il Season Pass a 14,99 euro (anziché 24,99 euro) approfittando di uno sconto del 40%.

Per saperne di più sul titolo potete leggere la nostre recensioni di Dark Souls 3 e delle espansioni Ringed City e Ashes of Ariandel.