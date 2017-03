ha annunciato che la patch 1.11 disarà disponibile dal prossimo 24 marzo, anticipando di qualche giorno l'uscita del secondo DLC

L'update introduce varie novità, tra cui migliorie al framerate su PlayStation 4 Pro (altri dettagli non sono noti), due nuove mappe (Dragon Ruins e Grand Roof) in modalità Undead e più in generale una lunga serie di bilanciamenti del gameplay e bugfix, trovate il changelog ufficiale a questo indirizzo.

L'aggiornamento 1.11 sarà scaricabile a partire dalle 15:00 (ora italiana) del 24 marzo, lo stesso giorno i server andranno in manutenzione dalle 09:00 alle 11:00.